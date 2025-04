Cronaca

SARONNO – “Uomo morto non uccide”, “Siamo furiose”, “Not all men. Gne gne gne” e “Sorella io ti vendico”: sono alcune delle scritte comparse nella notte tra domenica e lunedì sui pannelli in legno che delimitano il marciapiede di via Milano, proprio davanti all’ingresso del cimitero cittadino.

Frasi tracciate con vernice spray verde, tutte dai toni forti, che affrontano senza mezzi termini il tema del femminicidio e della violenza di genere. L’azione è stata realizzata nottetempo all’inizio della settimana e si inserisce in una più ampia ondata di messaggi comparsi in diverse zone della città.

I contenuti delle scritte – ironici, accusatori, rabbiosi – puntano a scuotere le coscienze, con l’intento evidente di denunciare la violenza sulle donne. Un messaggio politico e sociale che torna nello spazio pubblico in modo diretto, senza mediazioni, e che in questo caso ha scelto un luogo simbolico come il muro del cimitero.

Questo blitz arriva a pochi giorni da un altro episodio simile: nel fine settimana appena trascorso, sul muro appena ripulito del centro sportivo della Gs Robur era comparsa una scritta “Calci nei denti agli uomini violenti” contro la violenza sulle donne. In quell’occasione la società aveva condannato l’accaduto con queste parole: “Il rispetto per gli altri, il senso civico, l’educazione e la cura sono gli strumenti che riteniamo necessari per contribuire a cambiare una società che troppo spesso è vittima della violenza. E lo faremo anche attraverso lo sport”.

