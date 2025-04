iltra2

VEDANO OLONA – Un incontro aperto alla cittadinanza per sensibilizzare sul tema delle truffe ai danni degli anziani. È quanto organizzato dal Comune di Vedano Olona, tramite l’assessorato alla sicurezza, in collaborazione con la polizia di Stato di Varese e la polizia locale.

L’appuntamento è fissato per oggi, venerdì 11 aprile, alle 18 nella sala consiliare di Villa Aliverti, edificio storico che si affaccia su largo Magnani a Vedano Olona. L’iniziativa, intitolata “Nonni e nipoti insieme contro le truffe”, si rivolge a famiglie e cittadini di tutte le età, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per prevenire le truffe, riconoscere i rischi e sapere come comportarsi in caso di situazioni sospette.

Durante l’incontro saranno presenti rappresentanti delle forze dell’ordine, che condivideranno esperienze concrete, consigli pratici e informazioni aggiornate per difendersi dalle truffe, sempre più diffuse e spesso studiate proprio per colpire le persone più vulnerabili.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la polizia locale all’indirizzo: [email protected].

(foto archivio: un precedente incontro anti-truffe sul territorio)

