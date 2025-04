Eventi

TURATE – Tutto è pronto a Turate per accogliere il Job Day, evento in programma per sabato 5 maggio alla scuola media, pensato per avvicinare i giovani al mondo del lavoro in modo concreto e operativo. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Asci e la cooperativa MondoVisione, punta a colmare la distanza tra scuola e occupazione, offrendo un’occasione di contatto diretto con imprese, enti accreditati e agenzie del territorio.

L’intera giornata sarà scandita da workshop, laboratori pratici, sessioni informative e colloqui conoscitivi, strumenti pensati per favorire l’emersione delle competenze individuali e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le attività proposte spazieranno dall’approfondimento delle proiezioni occupazionali, alla comprensione dei contratti atipici, fino alla lettura e interpretazione della busta paga.

Attraverso questo evento, il comune di Turate intende dare continuità al percorso intrapreso negli ultimi anni nell’ambito delle politiche giovanili. L’amministrazione comunale ha scelto di investire in un approccio concreto, in grado di offrire risposte reali alle esigenze dei ragazzi e creare opportunità di crescita professionale sul territorio.

Il Job Day non si limiterà a fornire informazioni: il suo valore aggiunto risiede nella volontà di accompagnare i giovani lungo il loro percorso di orientamento e inserimento lavorativo, creando occasioni di confronto con professionisti del settore e realtà operative locali che possono rappresentare un trampolino di lancio verso il futuro.

