Cronaca

SARONNO – Ancora tanto alcol: alla stazione ferroviaria centrale di Saronno gli interventi delle ambulanze per casi di intossicazione etilica, ovvero per soccorrere persone che stanno male dopo avere bevuto troppo, non sono affatto una novità. Nelle scorse ore, in orario notturno, gli interventi dell’autolettiga della Croce azzurra di Caronno Pertusella e della Croce rossa di Saronno per soccorrere un 40enne ed un 63enne, alle prese con questo genere di problemi; e comunque non apparsi in condizioni gravi.

L’altro giorno per intossicazione etilica un intervento anche in via Bergamo alla periferia cittadina, in questo caso è stato soccorso in cinquantenne, trasportato in ospedale.

(foto: ambulanza della Croce rossa alla stazione centrale di Saronno)

12042025