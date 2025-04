Varesotto

VARESE – “Recentemente, come dalle cronache di svariati media, la nostra presidente Ester De Tomasi è stata fatta oggetto di ignobili e vergognosi attacchi da parte di circoli manifestamente di ispirazione fascista, quando non addirittura nazisti”, così si apre il comunicato dell’Anpi provinciale di Varese firmato dal presidente Michele Mascella.

“Ciò è accaduto per una improvvida frase che le è sfuggita, a margine di un incontro didattico in una scuola, e fuori dal contesto dello stesso incontro, nei riguardi di un giovane militante di Fratelli d’Italia. Con le debite differenze, sembra molto simile alla paventata “aggressione” Di Romano Prodi nei confronti di una giornalista che gli poneva delle domande: un buffetto trasformato in volgare aggressione da una destra incapace di argomentare altro, se non ignobili e violente travisazioni”, continua.

“Invito tutte le Anpi territoriali ad esprimere solidarietà alla presidente, perché in verità l’attacco è diretto all’antifascismo di cui Anpi è da sempre portatrice e strenua difensore. Tutto questo, non a caso, nell’approssimarsi delle Celebrazioni dell’80° della Liberazione”, conclude.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09