CASTELLANZA – Terzultima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West per l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno. Questa sera i biancoazzurri ospitano l’Aurora Desio alla Soevis Arena, palla a due alle 17.

“Alla caccia della vittoria, a tre giornate dalla fine, i ragazzi di coach Stefano Gambaro incontrano un gruppo profondo con diverse opzioni di talento offensivo e punti saldi di copertura difensiva. Il roster brianzolo si appoggia alla presenza totale di Alessandro Cipolla (13+7+4 di media nel torneo). L’esterno cresciuto in casa sta mostrando tutte le sue capacità, pronto a spiccare il volo su una pista di lancio previlegiata come la B Nazionale. Con lui i migliori marcatori del gruppo sono i lunghi Bartninkas e Chiumenti, anche loro in ampia doppia cifra. Il reparto esterni mette dentro anche Perez e Fumagalli, guardie versatili capaci di grandi prestazioni. In mezzo agiscono Torgano e Mazzoleni, come equilibratori con compiti diversi. Chiudono tutto il playmaker Tornari e le rotazioni di Elli e Albique. Roster tosto e profondo, che lotta per l’obiettivo della salvezza diretta.

Noi però abbiamo bisogno di questi due punti, per chiudere la striscia negativa e riprendere a correre. Sarà l’ultima partita che giochiamo quest’anno a Castellanza e vogliamo onorare al meglio il parquet!

Giornata numero 36 del campionato di Serie B Nazionale, sabato 12 aprile, alle 17, alla Soevis Arena di Castellanza, insieme ai ragazzi, per AZ PNEUMATICA ROBUR SARONNO – Aurora Desio!“ presenta così la sfida la Robur tramite i canali social.

