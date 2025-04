Basket

CASTELLANZA – Oggi pomeriggio con inizio alle 17 l’ultimo appuntamento al Palaborsani di via Legnano a Caatellanza per l’Az Robur Saronno che ospita il Rimadesio Desio. Su ilSaronno aggiornamento live del risultato e immagini del match.

Ultimi in classifica, i saronnesi sono costretti a vincere per tenere accesa la fiammella di evitare la relegazione diretta.

“Alla caccia della vittoria, a tre giornate dalla fine, i ragazzi di coach Stefano Gambaro incontrano un gruppo profondo con diverse opzioni di talento offensivo e punti saldi di copertura difensiva. Il roster brianzolo si appoggia alla presenza totale di Alessandro Cipolla (13+7+4 di media nel torneo). L’esterno cresciuto in casa sta mostrando tutte le sue capacità, pronto a spiccare il volo su una pista di lancio previlegiata come la B Nazionale. Con lui i migliori marcatori del gruppo sono i lunghi Bartninkas e Chiumenti, anche loro in ampia doppia cifra. Il reparto esterni mette dentro anche Perez e Fumagalli, guardie versatili capaci di grandi prestazioni. In mezzo agiscono Torgano e Mazzoleni, come equilibratori con compiti diversi. Chiudono tutto il playmaker Tornari e le rotazioni di Elli e Albique. Roster tosto e profondo per la squadra brianzola, che a sua volta lotta per l’obiettivo della salvezza.

Classifica serie B Nazionale alla 35′ giornata

Treviglio Brianza basket 56 punti, Rucker San Vendemmiano 52, Legnano Knights 50, Infodrive Capo d’Orlando e Fulgor Omegna 44, Blacks Faenza e Gemini Mestre 42, Monferrato 40, Fulgor Fidenza e Energy Agrigento 38, Civitus Vicenza 36, Virtus Imola e Lumezzane 32, Costa Imola 30, Rimadesio Desio e Logiman Crema 26, Bakery Piacenza 24, Fiorenzuola Bees 20, Virtus Ragusa 16, Az Robur Saronno 12.

