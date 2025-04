Calcio

SARONNO – Il gol di Vaglio non basta al Fbc Saronno contro il Fucina, che vince 2-1. Sabato pomeriggio l’amichevole fra due squadre di Eccellenza al centro sportivo di Muggiò, casa del Fucina. Per gli amaretti le note positive vengono proprio dagli acciaccati, come Vaglio, che hanno disputato una buona gara.

Il risultato? Non conta nulla, ovviamente; l’obiettivo era quello di tenersi in forma in questo lungo stop di stagione (2 settimane consecutive) previste dalla federazione, all’epilogo della regular season mancheranno poi soltanto due giornate, i saronnesi torneranno in campo l’ultima domenica di aprile per vedersela – in un atteso derby – con il Legnano, allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi.

La gara: primo tempo del Saronno sulla falsariga del match “anonimo” disputato a Meda nell’ultima di campionato, decisamente migliore la seconda parte di gara da parte degli amaretti che hanno creato diverse palle gol.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb

13042025