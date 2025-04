Calcio

SARONNO – Turno di riposo per il campionato di Eccellenza, questo weekend ma il Fbc Saronno non si ferma: si gioca oggi alle 18 al centro sportivo “Superga” di via Legnano a Muggiò, dove i biancocelesti sono ospiti della formazione locale, in Fucina, che milita nella stessa categoria. Una occasione per tenersi in forma, per entrambe le squadre, in vista degli ultimi appuntamenti della stagione ufficiale.

Il Saronno tornerà in campo a fine mese, per qunato concerne gli impegni ufficiali, per affrontare il Legnano in un atteso derby previsto allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, con punto interrogativo per quanto attiene alla presenza degli spettatori; per motivi di ordine pubblico le autorità potrebbero disporre che la gara – penultima di regular season – venga disputata a porte chiuse.

