Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Incidente al crossodromo di via Laghetto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 aprile. Intorno alle 12.55 un uomo di 64 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta in moto all’interno dell’impianto sportivo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica della Croce bianca e l’auto-infermieristica, in codice giallo. Dopo le prime cure, il 64enne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato poco prima delle 14. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Desio. L’intervento è stato coordinato dalla centrale operativa di Areu 118.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7Y

(foto archivio: una immagine del crossodromo che si trova alle porte di Ceriano Laghetto)

12042025