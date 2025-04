Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – E’ stata rimandata a data da destinarsi la “Giornata ecologica” in programma per domani, domenica 13 aprile. L’evento è stato rimandato a causa delle previsioni meteo avverse: nei prossimi giorni, infatti, è previsto un ritorno del maltempo, che impedirebbe lo svolgimento della giornata.

L’evento, ora rimandato a data da destinarsi, si configura come giornata dedicata alla cura del territorio, al rispetto per l’ambiente e alla voglia di stare insieme: un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, pensata per sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale e valorizzare il senso di comunità.

