Cronaca

CISLAGO – Incidente stradale questa notte, fra venerdì e sabato, lungo la strada provinciale 21 alla periferia ovest di Cislago, quel tratto di strada che porta verso Gorla Minore, dove si è ribaltata una automobile. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso fra la Varesina bis e via Cascina Visconta, in zona molto defilata. L’allarme è scattato alle 23.45 e sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Saronno, vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce rossa saronnese e l’auto-infermieristica.

Una persona ha avuto bisogno di assistenza medica ma non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti, dopo avere eseguito i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti mentre è da quantificare l’entità dei danni materiali.

