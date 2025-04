Cronaca

CERMENATE – Controlli serrati nella bassa comasca da parte dei carabinieri della Compagnia di Cantù. Nella tarda serata di martedì 8 aprile, i militari della stazione di Cermenate hanno deferito all’autorità giudiziaria un 17enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma da taglio. Il giovane è stato notato in atteggiamento sospetto in un campo in via Oscura, dove si aggirava senza fornire spiegazioni convincenti alla pattuglia intervenuta. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 14 involucri di hashish, nascosti negli indumenti intimi.

Poco distante, i carabinieri hanno recuperato un borsello abbandonato, risultato riconducibile al minore, contenente 26 grammi di marijuana, un coltello con lama superiore ai 20 centimetri, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Una successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di un telefono cellulare ed anche di 375 euro in denaro contante, ritenuti “compatibili” con l’attività di spaccio.

(foto archivio)

