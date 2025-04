Città

SARONNO – Dopo il successo della prima edizione nel 2020, nata in piena emergenza Covid, ilSaronno rilancia “Il tempo di un caffè”, il format che porta la politica locale nei bar della città in modo semplice, diretto e senza filtri.

L’obiettivo è raccontare i protagonisti della campagna elettorale in modo informale e immediato. Non solo i candidati sindaco, ma anche tutti quei cittadini che hanno deciso di mettersi in gioco per contribuire al futuro di Saronno. Li conosceremo attraverso interviste brevi, dinamiche ed efficaci, per scoprire chi sono, perché si candidano e quali idee vogliono portare in città.

Ogni video durerà al massimo 4 minuti (promesso!) e sarà disponibile su ilSaronno, Facebook e Youtube. E non solo: la “domanda che conta” arriverà anche su TikTok e Instagram. Magari ci vedrete dal vivo in uno dei tanti bar di Saronno, dove la nostra direttrice Sara Giudici sarà sul campo tra microfono, cavalletto e un buon caffè.

Tutte le interviste saranno raccolte al tag “Il tempo di un caffè 25”.

Siete candidati e volete raccontarvi? Scriveteci su WhatsApp o chiamatici al 349 6068062.

Sei un bar/locale e vuoi essere una delle nostre location scrivici al 3496068062.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09