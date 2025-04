Cronaca

GARBAGNATE – Un boato nella notte che ha svegliato il quartiere e tanti danni ben visibili al mattino. Così possiamo raccontare il blitz che ha colpito lo sportello bancomat del Banco di Desio, tra via Milano e via Varese, nel cuore del centro cittadino.

L’esplosione è avvenuta nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile e ha scosso l’intera zona, facendo sobbalzare dal letto numerosi residenti. I malviventi, secondo le prime informazioni, avrebbero fatto esplodere lo sportello automatico con l’intento di accedere al denaro appena caricato in vista del weekend. La deflagrazione ha causato il crollo delle strutture portanti e la completa distruzione della vetrata dell’edificio, lasciando lo sportello completamente sventrato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto e avviare le indagini. Al momento non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti a portare via il denaro custodito nel bancomat.

Si tratta del secondo episodio simile registrato nella stessa zona nel giro di poco tempo: appena il mese scorso, un altro sportello, quello del Monte dei Paschi situato sempre in via Milano, era stato preso di mira con un modus operandi analogo.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze utili per identificare i responsabili. Non si esclude un collegamento tra i due colpi.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09