SARONNO – Il commissario straordinario Antonella Scolamiero ha replicato all’articolo pubblicato dal Corriere della Sera sul futuro dell’area ex Isotta Fraschini, come intervista a Giuseppe Gorla, numero uno della Saronno città dei Beni Comuni società proprietaria dell’area. Il servizio parla di un momento d’impasse con il progetto “bloccato in Comune ad un passo dalla fase operativa con un «Piano integrato d’Intervento» presentato dalla proprietà nel luglio 2024 e mai approvato dall’amministrazione comunale”

Di seguito il testo integrale della nota diffusa dal commissario straordinario Antonella Scolamiero:

“In una nota diffusa a mezzo stampa, l’amministratore unico della Società Saronno Città dei Beni Comuni ha denunciato una presunta impasse da parte del Comune di Saronno nella fase istruttoria relativa al Piano Integrato di Intervento presentato dalla proprietà dell’area ex Isotta Fraschini nel luglio 2024. Il tema è stato approfondito in questi giorni dal Commissario Straordinario Antonella Scolamiero, che dichiara come non si tratti di progetto bloccato in Comune ad un passo dalla fase operativa in quanto il proponente non ha ancora presentato le integrazioni alla pratica richieste dall’Ufficio Pianificazione lo scorso mese di ottobre né ha concluso l’iter previsto dalle disposizioni vigenti in materia rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).”

