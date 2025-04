Primo piano

UBOLDO – ORIGGIO – CISLAGO – Distese gialle che sembrano tappeti d’oro e un volo dall’alto che cattura tutta la magia della natura: è spettacolare la fioritura della colza nel Parco dei Mughetti, documentata in un video diffuso in queste ore sui social. Le immagini regalano una visione mozzafiato dei campi coltivati, con il contrasto tra il giallo intenso dei fiori e il verde della vegetazione circostante.

Il video, realizzato da Giuliano Morandi, sta facendo il giro del web, raccogliendo commenti entusiasti e ammirazione da parte degli utenti. Ma insieme allo stupore per la bellezza del paesaggio arriva anche un appello chiaro rivolto a tutti coloro che frequentano il parco: rispettare i campi coltivati e i prati, evitando di calpestare le colture e restando sempre sui sentieri segnalati.

Un messaggio importante, ricordato anche dagli stessi promotori del video, che sottolineano come questo spettacolo sia possibile grazie all’impegno e al lavoro quotidiano delle imprese agricole del territorio. Per questo viene chiesto un comportamento responsabile, anche nei confronti degli animali: i cani vanno tenuti al guinzaglio per tutelare la flora e la fauna locale.

