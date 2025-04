Città

Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 11 aprile, spiccano l’operazione dei Cacciatori di Sardegna nei boschi della zona, discussi graffiti apparsi davanti al cimitero e l’avvistamento di un lupo a Solaro.

Nei boschi tra Saronno e Caronno i carabinieri dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna hanno arrestato due spacciatori trovati con droga e contanti, nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio.

A Solaro è stato avvistato un lupo, la cui presenza è stata documentata da video che hanno fatto il giro dei media nazionali, approdando anche su Tg1 e Tgr Lombardia.

Ha suscitato sorpresa a Saronno la comparsa, davanti al cimitero di via Milano, di un graffito con la scritta “Un uomo morto non uccide”, su cui sono in corso accertamenti da parte delle autorità.

Una “action figure” dell’ex sindaco Augusto Airoldi

All’ex Isotta Fraschini, i candidati regionali Maran, Astuti e Pagani hanno parlato del rilancio dell’area come snodo strategico per l’energia e l’innovazione nel territorio.

La lista Ob Sar chiarisce che l’indicazione di un possibile apparentamento era un errore tecnico in buona fede e assicura che non si ripeterà in futuro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09