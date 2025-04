Politica

SARONNO – Sarà presentata oggi, sabato 12 aprile alle 15 nella Sala del Bovindo di Villa Gianetti, in via Roma 20, la candidatura a sindaca di Ilaria Pagani, sostenuta da una coalizione composta da Partito Democratico, Insieme per Crescere e Tu@ Saronno.

qui la diretta

Già assessora ai Servizi sociali del comune di Saronno, Pagani illustrerà le linee guida del suo progetto politico per il futuro della città. Un programma che, come spiegano i promotori, prende forma dal dialogo con il territorio e mira a costruire una Saronno “a misura di cittadino”, mettendo al centro l’ascolto e la partecipazione attiva.

Nel corso dell’evento sarà possibile conoscere nel dettaglio le proposte della candidata, che puntano a valorizzare il patrimonio sociale, culturale ed economico della città, con l’obiettivo di offrire risposte concrete alle esigenze della comunità e promuovere un cambiamento positivo.

All’incontro interverranno anche i rappresentanti delle tre forze politiche che sostengono la candidatura. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.

