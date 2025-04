Politica

SARONNO – È con un intervento deciso che la lista civica Saronno Sicura, a sostegno della candidata sindaca Novella Ciceroni, fa il suo ingresso nel dibattito politico cittadino. Un esordio che, secondo i promotori, ha già suscitato “interesse e acceso l’animo partecipativo alla vita politica dei cittadini di Saronno”.

Il primo comunicato ufficiale del gruppo si apre con una domanda provocatoria: “Saronno è davvero così poco sicura e degradata?”. Una riflessione che parte dalle critiche ricevute e che la lista respinge con fermezza: “A sentire parlare i nostri detrattori è solo immaginazione, solo campagna del terrore atta a spaventare i cittadini e a denigrare la precedente Giunta e gli avversari politici in vista del voto; in pratica ci definiscono dei saltimbanco pronti ad esagerare e ad ingigantire problematiche sociali che, a detta loro, ‘sono problemi che tutte le città hanno’”.

Una posizione che Saronno Sicura contesta apertamente, ritenendo “molto offensivo nei confronti dell’intelligenza dei saronnesi definire il problema sicurezza come ‘semplice percezione’”. Il gruppo chiede un confronto reale con la città: “Ci chiediamo se chi ci considera allarmisti viva il quotidiano cittadino di persona o se si sia mai fermato a chiacchierare con un passante qualsiasi e abbia chiesto come ‘percepisce’ Saronno”.

Per la lista civica, negare le difficoltà che la città attraversa significherebbe chiudersi “dietro il paravento delle ideologie politiche” e non vedere “l’evidente disagio e degrado in cui la città versa”. La denuncia si fa più esplicita: “C’è molta rassegnazione e spesso gli atti violenti o incivili non vengono neppure più denunciati; ‘tanto il Comune non interviene’ e ’tanto la polizia locale non esce e i carabinieri arrivano tardi’ sono tra i commenti più ricorrenti sui social o che potete ritrovare ascoltando i discorsi degli avventori del mercato”.

Il gruppo punta il dito contro una presunta distanza tra amministratori e cittadini: “Probabilmente risulta difficoltoso agire fattivamente per chi è ben saldo e seduto nel proprio salotto e non si degni di porgere orecchio alla voce dei cittadini comuni, considerati ‘ignoranti e bifolchi che si fanno influenzare da 4 inesperti’. Non vi è mai stata così tanta distanza tra i ‘politicanti di paese’ e la cittadinanza come nel corso degli ultimi anni”.

Anche le critiche anonime ricevute vengono rigettate: “Leggiamo che alcuni ‘figli illegittimi della libertà di parola’ ci definiscono, nascondendosi nell’anonimato, ‘improvvisati e inadatti’”. Ma il gruppo rivendica il proprio ruolo: “Noi siamo cittadini e professionisti che, a causa della Mala Gestio del bene comune, hanno dovuto mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze al servizio della città per formulare un programma che possa dare nuovamente vita ad una città spenta”.

“Ci consideriamo ‘inadatti’ a dare seguito alle disastrose scelte di chi ci ha preceduto e che ha nascosto la testa sotto il gonfalone cittadino lasciando ad un destino ingrato una città ricca di storia come la nostra Saronno.”

Da qui, l’invito rivolto ai cittadini a partecipare attivamente: “Vogliamo invitare tutti i saronnesi, soprattutto quelli che hanno perso interesse e voglia di partecipare alla vita cittadina, a venire ad incontrarci di persona, a parlare direttamente con noi e a permetterci di ascoltare le giustificate preoccupazioni”.

Nel programma elettorale, Saronno Sicura annuncia un Piano Sicurezza con “l’aumento del pattugliamento del territorio con regolare comunicazione trasparente e semplice ai cittadini dei risultati conseguiti”. Un progetto che sarà presentato nei prossimi incontri pubblici, durante i quali “potrete confrontarvi direttamente con noi”.

