SARONNO – Una presentazione con voci diverse unite da obiettivi comuni e dalla fiducia che Ilaria Pagani sia la sindaca di cui Saronno ha bisogno. Una sala piena, con la partecipazione di volti noti e nuovi, tra cui molti giovani (sicuramente la presentazione con l’età media più bassa) ha fatto da cornice all’incontro che ha posto al centro una visione inclusiva, partecipata e orientata alla costruzione di una Saronno più attenta, viva e accogliente.

Il cuore della conferenza stampa di presentazione della candidatura di Ilaria Pagani è stato il progetto di una città che metta al centro le pari opportunità, la tutela dell’ambiente, la sicurezza e la sanità pubblica, valorizzando il contributo di tutti. Temi che sono stati declinati con attenzione al sociale, alla concretezza e all’ascolto, cardini della proposta della candidata.

A scaldare il pubblico sono stati i riferimenti alla salute pubblica e alle politiche per l’inclusione, ma a sciogliere tutti è stato l’intervento del senatore Pd Alessandro Alfieri. Prima ha ricordato la determinazione di Ilaria: “Si vede il sorriso, ma sappiamo quanto sappia essere forte e determinata”, e poi con eleganza e chiarezza ha affrontato e affondato sulla candidatura dell’ex sindaco Pd Augusto Airoldi con una coalizione di due civiche e molti ex assessori. “Non si può guidare una città come Saronno con il solo civismo: noi siamo pronti ad un lavoro di squadra a livello locale, regionale e nazionale.” Il riferimento ad Airoldi è stato colto da tutti i presenti e Alfieri ha rimarcato con fermezza e delicatezza la posizione del Pd. L’ha fatto senza citazioni dirette ma senza lasciare spazio a dubbi e interpretazioni: “Quando la tua comunità te lo chiede, devi avere la capacità di fare un passo indietro. Se c’è un obiettivo più grande, bisogna sapersi fare da parte per il bene collettivo”. Una dichiarazioni che il centrosinistra aspettava e che letteralmente sciolto la sala in un applauso liberatorio.

Ma sono stati solo incisi: il fulcro è il programma che si sta scrivendo con un’officina di idee, la cui condivisione è palese anche negli interventi delle singole anime della coalizione che, pur con le proprie peculiarità, si muovono su una linea comune che cattura e convince i presenti. Giorgio Marturano, con un intervento emozionato, ha conquistato il primo applauso con una promessa di impegno per la sanità pubblica e con la prima stoccata al centrodestra. Il gruppo Tu@Saronno con Paolo Sala ha confermato la propria identità di sinistra e i propri obiettivi fedeli alla propria storia e alle necessità della città mentre Insieme per Crescere con Francesco Ricca ha ribadito la propria natura civica, evidenziando la presenza attiva di Azione e Italia Viva, rappresentate da Rita Romano, unite nell’impegno a sostenere Pagani.

Pagani ha richiamato l’attenzione sulla parola chiave della sua campagna: insieme. “Insieme nessuno resta indietro, insieme si fa la forza”, ha dichiarato, sottolineando l’obiettivo di costruire una città intesa come bene comune, dove ogni realtà politica e sociale possa contribuire al rilancio di Saronno.

A chiusura, gli interventi di sostegno da parte della consigliera provinciale Alessandra Agostini e dello storico volto del Pd Oriella Stamerra, che ha sottolineato le difficoltà di comunicazione dell’amministrazione uscente e la sua eccessiva rigidità nell’applicazione del programma elettorale. Liberatorio e sofferto lo sfogo di Mauro Rotondi, che ha raccontato con sincerità le difficoltà vissute negli ultimi mesi di amministrazione.

Pagani ha risposto in modo chiaro anche alle domande sul mancato sostegno al sindaco uscente: “Non abbiamo spaccato la sinistra. Il sindaco non ha concluso il mandato perché ha perso la sua maggioranza sia assessori sia consiglieri. Non è riuscito ad approvare il bilancio. È naturale che in queste condizioni il Pd non potesse pensare a un secondo mandato.”

E ha concluso: “Non disconosciamo ciò che è stato fatto. La nostra sarà una discontinuità nel metodo di lavoro.”

