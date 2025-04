Varesotto

PONTE TRESA – Nei giorni scorsi, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio alla Sezione Operativa Territoriale di Ponte Tresa, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza di Luino, hanno sequestrato un plico contenente 38 carte collezionabili Pokémon, dal valore complessivo di oltre 3.000 euro.

Il materiale era trasportato da un cittadino straniero residente in Svizzera, che stava attraversando il varco pedonale della frontiera italo-elvetica senza presentare alcuna dichiarazione doganale. I controlli effettuati hanno portato alla scoperta della scatola sigillata e, all’apertura, del contenuto non dichiarato.

In assenza del pagamento dei diritti doganali previsti – ossia dazio e Iva – le carte da collezione sono state sottoposte a confisca amministrativa, come previsto dalla normativa vigente.

L’operazione congiunta tra le Dogane di Varese e la Guardia di Finanza di Luino conferma l’attenzione delle autorità nel contrasto ai fenomeni di contrabbando, anche in ambiti apparentemente di nicchia come quello del collezionismo di carte da trading, settore in forte crescita e oggetto di frequenti traffici transfrontalieri non regolamentati.

12042025