SARONNO – Un derby combattuto e sentito, deciso da episodi e colpi di classe. La Inox Team Saronno in casa si impone due volte sulla Rheavendors Caronno nella terza giornata del campionato di Serie A1 di softball, centrando uno sweep che vale punti pesanti e, soprattutto, tanto morale.

Nel primo incontro, disputato sabato 12 aprile, è Caronno a partire meglio, passando subito in vantaggio grazie a un singolo di Brugnoli che spinge a casa Sheldon. Saronno risponde al terzo inning con un fuoricampo da due punti di Barbora Saviola e allunga al quinto con Peterson, che porta a casa base Rotondo. Le ospiti però non mollano: Marin Parra e Cambareri pareggiano nel sesto inning, ma è nel finale che le padrone di casa chiudono la sfida con un walk-off firmato da Alessandra Rotondo per il definitivo 4-3.

In gara-2, la squadra di casa prende presto il comando grazie a un singolo di Pouye, poi allunga nella quarta ripresa con gli RBI di Pouye e Rotondo. Un homer di Chiara Ambrosi tiene Caronno in partita, ma il punto del 4-1 siglato da Peterson su singolo di De Luca chiude i conti, con l’attacco ospite che non riesce a trovare la forza per reagire.

Gli altri risultati della giornata

Prosegue il cammino perfetto del Mkf Bollate, che conquista il terzo sweep consecutivo sul campo del Collecchio (13-3 e 8-0). Le lombarde si confermano a punteggio pieno, trascinate in attacco da Slabà, Fumagalli e Bigatton.

Equilibrio tra Forlì e le Blue Girls Bologna: l’Italposa vince gara-1 per 6-4, con tre fuoricampo, mentre Bologna si prende gara-2 per 2-1 grazie a un solido lavoro in pedana di Bajusz.

Anche tra Macerata e Castellana arriva una vittoria per parte. Le Thunders si aggiudicano gara-1 per 1-0 con un’ottima prova difensiva, ma le marchigiane reagiscono e si impongono in gara-2 per 12-6 in una sfida ricca di valide ed emozioni.

Il turno si concluderà domenica 13 aprile con la sfida tra Itas Mutua Rovigo e Pubbliservice Old Parma.

Classifica

Mkf Bollate 1000, Inox Team Saronno e Mia Office Blue Girls Pianoro 833, Italposa Forlì 667, Bertazzoni Collecchio 333, Rheavendors Caronno, Macerata Softball e Itas Mutua Rovigo 250, Thunders Castellana 167, Old Parma 0.

(foto: Saronno vincente nel derby)

