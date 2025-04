Softball

SARONNO – È uno dei match più attesi della terza giornata del campionato di Serie A1 di softball: sabato 12 aprile, alle 17, il diamante di via Ungaretti ospita il derby varesino tra Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno. Una sfida sempre sentita e dal valore tecnico elevato, che arriva in un momento positivo per entrambe le formazioni.

Saronno si presenta all’appuntamento forte delle due convincenti vittorie ottenute a Parma contro l’Old Parma Oltretorrente, con un clima di fiducia e coesione all’interno dello spogliatoio. Il roster guidato da Willy Pino sarà al completo per affrontare una Caronno che ha appena conquistato la sua prima vittoria stagionale, battendo Forlì all’ottavo inning di gara-2. Anche le Rheavendors si presentano con tutta la rosa a disposizione per provare a dare continuità.

Il derby si inserisce in un fine settimana ricco di partite: sabato scenderanno in campo anche il Bollate, atteso dalla trasferta di Collecchio, e le Blue Girls Bologna, impegnate a Forlì. A Macerata, invece, le padrone di casa affronteranno le Thunders Castellana, ancora a caccia del primo successo stagionale.

Chiuderà la giornata domenica 13 aprile la sfida tra Itas Mutua Rovigo e Pubbliservice Old Parma, con inizio alle 11. Entrambe le squadre cercano conferme dopo i progressi mostrati nel turno precedente.

La classifica è ancora tutta da costruire, ma il derby tra Saronno e Caronno promette scintille e sarà uno snodo importante per definire le ambizioni stagionali delle due varesine.

Il programma della 3′ giornata

Sabato 12 aprile

Bertazzoni Collecchio-MKF Bollate ore 17 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Italposa Forlì-Mia Office Blue Girls Bologna ore 17 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Inox Team Saronno-Rheavendors Caronno ore 17 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Macerata Softball-Thunders Castellanaore 17 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Domenica 13 aprile

Itas Mutua Rovigo-Pubbliservice Old Parma ore 11 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

La classifica aggiornata dopo la 3′ giornata

Bollate e Pianoro 1000 (4 vittorie – 0 sconfitte), Forlì e Saronno 750 (3-1), Caronno (1-1) e Collecchio (2-2) 500, Macerata 0 (0-2), Rovigo 250 (1-3), Castellana e Old Parma 0 (0-4).

