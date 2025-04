Softball

RESCALDINA – Dopo un esordio in salita, le Bulls Rescaldina si preparano a tornare in campo domenica 13 aprile per affrontare in trasferta il Collecchio Softball, in una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A2. Entrambe le squadre sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale e si sfideranno in terra emiliana in una serie che si preannuncia equilibrata e combattuta.

Le rescaldinesi sono decise a riscattare il doppio ko dell’Opening Day e a mettere i primi punti in classifica, consapevoli delle difficoltà ma anche delle potenzialità del gruppo guidato dallo staff tecnico lombardo. Anche Collecchio arriva da una prima giornata senza successi, rendendo lo scontro diretto un vero e proprio crocevia per rilanciare il proprio cammino.

Nel Girone A, occhi puntati anche sul big match tra le Ines Avigliana Rebels Reale Mutua e il Voden Medical Legnano, che si affronteranno in un confronto di vertice. Le piemontesi sono attualmente prime a punteggio pieno, mentre Legnano ha chiuso la prima giornata con una vittoria e una sconfitta. Sempre domenica, le Lacomes New Bollate Softball ospitano l’ASD Polisportiva Supramonte. Il Bollate cercherà continuità dopo l’ottima prova d’esordio, trascinato dalla brillante prestazione nel box di battuta della coppia Di Lauro–Manera, capaci di collezionare 8 valide in 12 turni.

Nel Girone B, le prime squadre a scendere in campo sabato saranno Dalmine LS Crocetta e Stars Ronchi, entrambe ancora ferme a zero punti. Domenica sarà poi il turno delle attuali capoliste: la Castionese, guidata da un’imprendibile Nomeda Neverauskaitė (6 valide su 6 turni all’esordio), sfiderà in trasferta le Nuove Pantere Lucca, mentre l’ASD Azzanese sarà ospite della Lupi Auto Fiorentina.

12042025