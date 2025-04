iltra2

TRADATE – Sarà proiettato nel fine settimana al Cinema Teatro Paolo Grassi di Tradate il film “Fino alla fine”, ultima fatica cinematografica del regista Gabriele Muccino. L’iniziativa è promossa dal Comune di Tradate, che in una nota lo descrive come “un film costantemente sopra le righe, ma che dalla sua parte ha la grande maestria registica di Muccino”.

La pellicola, rivolta a un pubblico adulto, sarà proposta in due appuntamenti: sabato 12 aprile alle 21 e in replica martedì 15 aprile, sempre con inizio alle 21.

Le proiezioni si svolgeranno al Cinema Teatro Paolo Grassi, in via Giacomo Bianchi 1, nel centro cittadino. Il biglietto intero ha un costo di 6 euro, mentre il ridotto è disponibile a 5 euro. I biglietti saranno acquistabili direttamente prima della proiezione all’ingresso della sala; non è prevista la prenotazione né per i posti né per i titoli di accesso. L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di cinema d’autore e ai cittadini curiosi di assistere a uno dei titoli più discussi della stagione, firmato da uno dei registi più noti del panorama italiano contemporaneo.

