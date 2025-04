iltra2

TRADATE – Anche per l’estate 2025 il Comune di Tradate, in collaborazione con numerose realtà del territorio, ha predisposto una ricca offerta di campus e attività dedicate a bambini e ragazzi. L’obiettivo è quello di accompagnare i più giovani durante i mesi estivi con proposte inclusive, educative e ricreative.

Dalle esperienze con gli animali all’apprendimento della lingua inglese, passando per lo sport, l’arte marziale e i laboratori all’aperto, le iniziative coinvolgono associazioni, cooperative sociali, enti sportivi, asili e parrocchie della città e delle frazioni.

Di seguito l’elenco completo delle proposte:

Tutte le iniziative sono rivolte a bambini e ragazzi in età scolare e rappresentano una concreta occasione per vivere l’estate in modo sicuro, educativo e coinvolgente, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e realtà locali.

(foto archivio: una iniziativa in oratorio)

12042025