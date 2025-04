Cronaca

SARONNO – Un inseguimento in pieno giorno lungo la Monza-Saronno e un acceso confronto davanti all’Esselunga di Solaro: è questo l’esito di un tentato raggiro ai danni di un pensionato residente nel quartiere Aquilone, avvenuto ieri mattina, giovedì 10 aprile, intorno alle 11.10.

L’anziano stava andando a fare la spesa quando, appena uscito dalla rotonda tra via Piave e viale Lombardia, ha notato un’auto ferma sul ciglio della strada. “L’ho vista, non andavo veloce e le sono passato distante, ma ho sentito un forte botto” ha raccontato. Controllando gli specchietti, non ha visto nulla di anomalo e ha proseguito il tragitto. Poco dopo si è però accorto che la vettura lo stava seguendo.

La scena si è trasformata in un vero e proprio inseguimento, con l’auto sospetta che lo tallonava e gli faceva i fari fino al parcheggio del supermercato di Solaro. Qui, una volta sceso dalla macchina, il pensionato è stato avvicinato dal conducente dell’altro veicolo che, parlando una lingua straniera e gesticolando con veemenza, ha iniziato ad accusarlo di aver danneggiato la sua auto.

Nonostante i toni aggressivi, pensionato ha mantenuto la calma, ribadendo più volte di non aver urtato nulla e di non capire le parole dell’uomo. Il confronto è andato avanti per alcuni minuti, fino a quando lo sconosciuto, dopo averlo apostrofato duramente, è risalito in macchina ed è ripartito a tutta velocità.

Si tratta di un episodio riconducibile alla cosiddetta “truffa dello specchietto”, già segnalata in altre occasioni nel saronnese. Lo scorso anno una donna di Saronno aveva smascherato e denunciato due truffatori nell’area di sosta della casa di riposo ad Origgio. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare attenzione e, in caso di sospetti, a contattare subito il 112 senza cedere a intimidazioni o richieste economiche.

