Sport

SARONNO – Appuntamento oggi con la seconda giornata del campionato di baseball serie C: alle 15 il Bc Saronno è ospite allo stadio Gurian di Malnate della formazione locale, per uno dei derby di categoria. Battuto il Legnano nella giornata di apertura, lo scorso fine settimana, i saronnesi sono pronti a riprovarci, per proseguire la serie positiva, stavolta contro un avversario che – almeno sulla carta – appare decisamente più abbordabile.

La compagine saronnese è dunque pronta a questa nuova sfida, in una annata iniziata bene per i colori saronnesi, squadra costituita da un mix di esperienza e giovani giocatori, tutti grandi appassionati di questo sport.

