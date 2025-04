Calcio

Il turno ha visto l’Amici dello Sport cadere per 0-1 contro il determinato Valceresio, con il gol di Magoga che ha fatto la differenza. Allo stesso tempo, la sfida tra Cantello Belfortese e Antoniana si è conclusa con una netta vittoria 0-3 per gli ospiti, grazie alla doppietta di D’Ascanio e al gol di Migliore. Il match tra Faloppiese e Arsaghese ha offerto un duello combattuto, terminato 1-2, con i gol segnati da Cattaneo per la prima e i gol di Battistello e Grasso che hanno dato la vittoria agli ospiti. Anche il match tra France Sport e Folgore Legnano si è deciso al termine, con un 1-2 che ha visto il contributo di Marzola e Panozzo per il risultato finale. Il duello tra Marnate Gorla e Garbagnate ha regalato tre gol in favore dei padroni di casa, ma gli ospiti hanno reagito con Carriero e Murgia per limitare la differenza al punteggio di 3-2. In un’altra sfida, San Michele ha dominato contro Union Gorla, vincendo per 3-0 con reti di Kasaka, Canaglia e Colombo. Il pareggio 1-1 tra Sommese e Tradate Abbiate si è deciso con Terzi, mentre Union Villa Cassano e Gallarate hanno condiviso i punti con un 2-2, grazie a intervenuti Gjini, Manenti, Rossoni e Petruzzi.

Prima Categoria – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

MagogaD’Ascanio, D’Ascanio, MiglioreCattaneo (F), Battistello (A), Grasso (A)Marzola (Fo), Panozzo (Fo)Castiglioni (M), Izzo (M), Carriero (G), Murgia (G)Kasaka, Canaglia, ColomboTerzi (S)Gjini (U), Manenti (U), Rossoni (G), Petruzzi (G)Gallarate 71, Folgore Legnano 58, Tradate Abbiate 56, Valceresio 51, Union Gorla 51, Marnate Gorla 43, Cantello Belfortese 42, Garbagnate 36, Antoniana 36, Faloppiese 35, San Michele 34, Union Villa Cassano 32, France Sport 30, Arsaghese 29, Sommese 26, Amici Dello Sport 15