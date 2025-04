Calcio

GERENZANO – La Gerenzanese trova un’ottima vittoria nell’ultima partita casalinga disputata contro l’Atletico Lomazzo nel primo pomeriggio di questa domenica delle palme valida per la ventinovesima, dunque penultima, giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda.

Ad aprire le marcature ci pensa una conclusione dalla distanza di Gambino che, precisamente al 5′ del primo tempo, porta in vantaggio la squadra di Gerenzano. Nonostante il vantaggio, la Gerenzanese vuole chiudere il match nei primi 45 minuti di gioco e lo fa con Gorgoglione che raddoppia le distanze al 25′ con un tiro sottoporta. Nella ripresa cala vistosamente il ritmo di gioco concludendosi la gara, così, con il risultato di 2-0.

Ritrova, dunque, la vittoria la Gerenzanese che, dopo il ko con il Rovellasca della scorsa settimana, mette in saccoccia tre punti che valgono l’aritmetica salvezza in prima categoria, un grande e non semplice risultato conquistato nonostante non una bellissima prima parte di stagione. Discorso opposto, invece, per l’Atletico Lomazzo ormai retrocesso in seconda categoria dopo una pessima stagione durante la quale ha collezionato addirittura 19 sconfitte e solamente tre vittorie.

(foto da Gerenzanese)