Calcio

Il Bulgaro ha subito una netta sconfitta per 0-3 contro Rovellasca, con la doppietta di Tallarita e Fasola a chiudere le marcature. La Gerenzanese ha imposto il proprio gioco battendo per 2-0 l’Atletico Lomazzo grazie alle reti di Gambino e Gorgoglione.

Nel match tra Giovanile Canzese e Menaggio, quest’ultima si è dimostrata superiore imponendosi per 3-1; il gol di Fumagalli per i padroni di casa è stato presto neutralizzato da Zanotta, Cereghini e Barelli, decisivi per gli ospiti. Il confronto Itala-Limbiate ha regalato un pareggio 2-2, con Tettamanti e Lui per l’Itala e Alitto e Piemontese per i Limbiate.

Il Luisago Portichetto perso per 2-4 contro il Cassina Rizzardi, in una partita caratterizzata da una doppietta di Cantaluppi e due reti di Wereko, affiancati da Maspero e Barros Guimaraes. Xenia e Veniano si sono strappati un pareggio per 2-2, mentre Montesolaro ha trionfato con un 2-0 sul Bovisio Masciago, grazie alle reti di Stigliano e Hlukhov. Infine, S.C. United si è assicurata un prezioso 1-0 sull’Ardisci E Maslianico con il gol di Marzorati.