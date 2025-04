Sport

COGLIATE – Torna a sorridere la Cogliatese che dopo tre sconfitte consecutive ritrova la via dei tre punti contro il Molinello.

Primo tempo a senso unico, i pericoli sono tutti creati dai biancoazzurri. Pronti via e Ferrario subito assaggia il palo, al 7′ Cimnaghi calcia alto di poco al termine di un’azione ben costruita. Il Molinello è in affanno e non riesce praticamente mai ad arrivare alla conclusione, passa così la Cogliatese al 40′, Del Bianco si fionda su una palla vagante e vince un rimpallo che beffa difesa e portiere, in scivolata il nr. 3 la butta dentro, 1-0.

Nella ripresa gli ospiti rientrano con decisione e agguantano immediatamente il pari al 47′ con Pirri che si ritrova tutto solo sulla sinistra e a tu per tu con Ortolan non fallisce, 1-1. Ma la Cogliatese c’è ed è viva, Pascale K. fa le prove generali con un colpo di testa che si spegne poco oltre la traversa. Al 53′ Ferrario ruba palla e si incunea in area, viene steso dal marcatore e per l’arbitro è calcio di rigore. Si presenta sul dischetto Pascale K. : palla da una parte, portiere dall’altra, 2-1. Al 56′ ecco il tris, Ferrario corona l’ottima prestazione personale saltando un paio di avversari e incrociando un missile sul palo lontano, Bardaro non ha scampo, 3-1. La formazione di Biemmi con due reti di vantaggio amministra e in contropiede sfiora un altro paio di gol, tuttavia senza capitalizzare le occasioni. Triplice fischio, vince la Cogliatese per 3-1.

Tornano così al successo i biancoazzurri dopo un periodo non semplice. Tre punti di voglia, grinta e determinazione, fondamentali per staccare proprio il Molinello e blindare il nono posto nel girone. Ora la pausa di Pasqua e poi l’ultima sfida dell’anno, ininfluente per la classifica, contro il Mascagni già retrocesso.

Cogliatese – Molinello : 3-1

COGLIATESE : Ortolan, Ventrella, Del Bianco, Corona, Pastore, Chiari, Pascale K., Ferrario Ro., Avella, Cimnaghi, Borghi. A disposizione : Borgonovo, Belotti, Castelnovo, Cuzzolin, Muraca, Pivato, Rose, Zampieri, Ferrario Ri. All. Biemmi

MOLINELLO : Bardaro, Saruggia, Gorla, De Paolis, Migliari, Longoni, Aitonou, Francioso, Negri, Donghi, Pirri. A disposizione : Celano, Agostini, Marchetti, Pelucchi, Caleri, Bianco. All. Checchi

Marcatori : 40pt Del Bianco (C), 2st Pirri (M), 8st Pascale K. (C), 11st Ferrario Ro. (C)