Sport

CERIANO LAGHETTO – Sorride e può finalmente festeggiare il Ceriano Laghetto. La formazione di mister Gionata Brittanni schianta il Gavirate e, complici i risultati dagli altri campi, ottiene la salvezza matematica nel girone A di Promozione. I biancoblu hanno messo in campo qualità, impegno e grinta dominando la sfida contro i rossoblu, scavalcati in classifica.

MEZZ’ORA, DUE GOL – Gli ospiti partono fortissimo in contropiede al primo minuto con Pliscovaz che si fa praticamente tutto il campo palla al piede, entra in area di rigore ma è provvidenziale l’uscita bassa di Arrivabeni a disinnescare il pericolo. Il Ceriano però sta meglio in campo e al 9’ arriva il guizzo del vantaggio, Di Vito lancia in avanti verso Riboldi che di testa la appoggia per Frau, il nr. 11 arma un terrificante sinistro al volo dai venticinque metri che sorprende Horrocks, leggermente fuori posizione, e insacca, 1-0. Giuliani esce al 15’ per infortunio, dentro Eusebio tra le fila biancoblu. Il Gavirate guadagna campo e prende coraggio, Pliscovaz a tu per tu con Arrivabeni fallisce un’ottima chance e un paio di minuti più tardi l’estremo difensore di casa para col piedone un intrigante diagonale di Romano. Alla mezz’ora, ecco il bis dei cerianesi, corner battuto corto, Cotugno la mette bene sul secondo palo dove impatta in tuffo di testa capitan Parisi, Horrocks non ci arriva e la palla si infila sotto la traversa, 2-0.

IN INFERIORITA’ NUMERICA – Nella ripresa, scalda subito i guantoni Arrivabeni che respinge di pugno una botta violenta da fuori tentata da Coltro. La svolta decisiva arriva al 58’, Riboldi viene pescato da un lancio in profondità e si lancia verso l’area di rigore, Fortis è costretto a trattenerlo fallosamente spendendo così il secondo cartellino giallo, l’arbitro Alushi mette mano al taschino ed estrae il cartellino rosso, Gavirate in dieci.

TRIS E VITTORIA – La squadra di Brittanni amministra e riesce a colpire di nuovo : al 70’ punizione dalla trequarti, Cotugno con furbizia non chiama la distanza e sfrutta una disattenzione di portiere e difesa per insaccare col piattone, 3-0, gioco, incontro e partita.

LE PAROLE DI BRITTANNI – “Felice per i ragazzi, difficile mettere insieme tanti ragazzi nuovi ma faccio i complimenti perché si sono applicati con dedizione migliorando tantissimo. Io credo tanto nel lavoro e l’obiettivo l’abbiamo raggiunto perché abbiamo faticato tanto. I numeri sono importanti, siamo la quinta miglior difesa, in fase realizzativa si poteva essere un po’ più concreti ma va bene così. Oggi prestazione super sotto profilo tattico, mentale e di voglia. Ringrazio tutti i miei giocatori e collaboratori, prima come uomini che come giocatori e staff, andiamo avanti e vedremo cosa ci riserverà il futuro”.

Ceriano Laghetto-Gavirate 3-0 (2-0)

CERIANO LAGHETTO (4-3-1-2) Arrivabeni; Benedetti, Lorusso, Parisi, Di Vito; Giuliani (15’ pt Eusebio), Meroni S. (32’ st Coratella), Cotugno (27’ st Meroni C.); Mior; Riboldi, Frau (35’ st Alandi). A disposizione : Ranieri, De Giorgi, Iorino, Barilla, Arienti. All. Brittanni

GAVIRATE (4-4-2) Horrocks; Fortis, Municchi, Comani, Martinoia; Romano (22’ st Trancanella), Costantini, Coltro (16’ st Wadiyarallage), Occhiuzzi P. (31’ pt Occhiuzzi M.); Morbioli, Pliscovaz (25’ st El Matrague). A disposizione : Vinci, Maccari, Crugnola, Carcano, Trotta. All. Celestini

Arbitro Alushi di Lodi (Tudor e Santarsiero di Busto Arsizio)

Marcatori p.t. : 9’ Frau, 29’ Parisi. s.t. : 25’ Cotugno

Espulsi : 13’ s.t. Fortis (G) per doppia ammonizione.

Spettatori : 150