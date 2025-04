Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Avviata la procedura per il nuovo Pgt di Caronno Pertusella. La modifica non comprende solo un nuovo piano di governo del territorio, ma anche una nuova variante al Piano dei servizi e una nuova valutazione ambientale strategica. L’obiettivo è quello di applicare una riduzione del consumo di suolo e operare una riqualifica del suolo degradato, ma anche quello di redarre uno studio della componente del rischio idraulico e della componente geologica del territorio cittadino.

Si tratta degli ultimi passi verso il cambiamento e la costruzione della Caronno Pertusella del futuro, come l’amministrazione comunale aveva fatto sapere quando, lo scorso 8 gennaio, con un avviso sul proprio sito istituzionale, aveva reso nota l’intenzione di includere la cittadinanza nella progettazione del nuovo Pgt. Le proposte della cittadinanza sono state accolte sino allo scorso 8 marzo: esse non hanno carattere vincolante, ma sono utili ai tecnici per comprendere l’indirizzo e le necessità della collettività.

Questo è stato solo l’ultimo step di un programma di eventi, incontri, anche informativi, con la cittadinanza, in modo da mettere il focus su ciò di cui la comunità intera ha bisogno, così da presentare proposte concrete e vicine alla quotidianità di ciascuno, coinvolgendo tutti i cittadini nella costruzione della città del futuro, ovviamente tenendo conto della norma di Regione Lombardia circa il consumo di suolo.

