Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – L’elenco della Lista Dante, principale gruppo di opposizione a Ceriano Laghetto, riguardo ai problemi del paese. “Non osate lamentarvi dell’incuria, della manutenzione carente e del degrado, delle scritte sui muri, di tossici e spacciatori a zonzo per il paese e di statue rubate o danneggiate – ironizzano dalla Lista Dante – chi segnala qualcosa al sindaco o suo delegato, non riceve risposta ma se la segnalazione va sui social, magicamente si attiveranno”.

Proseguono dalla civica: “Sei di Villaggio Brollo? E’ stata cancellata dalla mappe dalla Giunta di sinistra e quindi non hai motivo di lamentarti. Per il resto, è colpa di quelli di prima, anche per le erbacce che ora crescono rigogliose. Sicurezza: al contempo la nuova amministrazione di sinistra ha quadruplicato le tasse, ha eliminato il Gruppo di supporto territoriale, i volontari e le ronde e perso tre quarti degli sponsor delle aree verdi, ma hanno quadruplicato la spesa per il verde: il risultato però è ancora carente. Perchè?”

Per la Lista Dante, l’attuale amministrazione “non riesce a seguire l’ordinaria amministrazione ma vuole gestire un impianto di compostaggio di rifiuti da 200 tonnellate annue, alle porte del paese”.

13042025