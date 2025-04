Altre news

SARONNO – Domenica 13 aprile 2025, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma con nuove deboli piogge in serata. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, mentre la minima si attesterà a 12°C. I venti saranno moderati da ovest al mattino e deboli da nord-nordest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Si consiglia di prestare attenzione alle deboli piogge e di munirsi di ombrello. Lo zero termico si attesterà a 2175 metri.

Secondo il commento del previsore di 3B meteo, la circolazione depressionaria, responsabile di residuo maltempo al mattino, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi in Lombardia. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali, orientali e sulle Alpi Retiche i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, con assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio. Sulle zone pedemontane-alte pianure, i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio. Sulle Prealpi occidentali, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, con temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio e deboli piogge serali. Sulle Orobie e Prealpi orientali, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio e asciutto in serata. I venti saranno deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali e lo zero termico si aggirerà intorno ai 2200 metri.

Nel tradatese e nella zona delle groane, così come a Lazzate, si prevede una giornata simile a Saronno. A Lazzate è previsto 1mm di pioggia e venti deboli assenti nel pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.