SARONNO – È stato un sabato pomeriggio di mobilitazione, presenza e ricordi per la Lega Lombarda che, in concomitanza con il quarantunesimo anniversario dalla fondazione del movimento, ha allestito un gazebo nel centro cittadino per raccogliere le firme necessarie alla presentazione della lista dei candidati alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio.

L’appuntamento ha visto la partecipazione dei principali volti della Lega saronnese: dall’ex sindaco Alessandro Fagioli, all’ex assessore Lucia Castelli, passando per il segretario cittadino Angelo Veronesi. Presenti anche storici militanti e simboli del Carroccio locale come Elio Fagioli, insieme agli ex consiglieri comunali Claudio Sala, Antonio Codega e Carlo Pescatori. Accanto a loro anche alcune new entry tra i candidati come Angelo Monti e Giuseppe Sala.

Il gazebo leghista tornerà questa mattina, domenica 13 aprile, per continuare la raccolta firme. L’iniziativa è inserita nel percorso elettorale della coalizione di centrodestra, che sostiene con convinzione la candidatura a sindaco di Rienzo Azzi.

“La Lega è garanzia di sicurezza per la città – ha dichiarato Veronesi – ma anche di uno sviluppo sostenibile e coerente con l’identità del territorio”.

Il Carroccio invita tutti i cittadini a passare al gazebo anche oggi per firmare, incontrare i candidati e celebrare insieme i 41 anni di Lega Lombarda, nata proprio il 12 aprile 1984.

