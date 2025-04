Cronaca

GORLA MINORE – Una densa colonna di fumo ha invaso la zona nella tarda serata, rendendo visibile l’incendio anche a distanza e nel buio della notte. È accaduto sabato 12 aprile, intorno alle 22:30, lungo la Strada Provinciale 19, dove un’auto, una Mini Countryman, ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento si è protratto per oltre un’ora a causa dell’intensità dell’incendio, che ha completamente avvolto il veicolo. Alcuni automobilisti di passaggi si sono fermati ad assistere alle operazioni di spegnimento.

