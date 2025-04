Città

Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 11 aprile, spiccano un inseguimento a seguito di una truffa ai danni di un pensionato, un incidente al crossodromo di Ceriano Laghetto e le dinamiche politiche in vista delle elezioni comunali di Saronno. Al centro del dibattito, anche le polemiche sul futuro dell’ex Isotta Fraschini e il tema dell’insicurezza in città.

Un pensionato è stato vittima di un tentativo di truffa sulla Monza-Saronno con il trucco del finto incidente.

Al crossodromo di Ceriano Laghetto, un uomo di 64 anni è rimasto ferito dopo una caduta con la moto. È stato trasportato in ospedale in codice giallo, ma le sue condizioni non sono gravi.

Ilaria Pagani ha ottenuto l’appoggio della coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni a Saronno. La candidata ha sottolineato la volontà di segnare una discontinuità con il passato e di lavorare per una città più inclusiva.

L’ex sindaco Augusto Airoldi è intervenuto con decisione sulle critiche ricevute, difendendo le scelte compiute sull’area ex Isotta Fraschini e criticando le posizioni di Pagani.

Sul caso ex Isotta è intervenuto anche il commissario Scolamiero, chiarendo che l’iter per la rigenerazione dell’area è fermo per la mancanza di integrazioni tecniche da parte dei privati, escludendo responsabilità dirette del Comune.

Infine, l’associazione Saronno Sicura ha ribadito le proprie preoccupazioni sull’insicurezza cittadina, denunciando un clima difficile e l’assenza di risposte concrete. “La città non si governa dal salotto”, è il messaggio rivolto a chi minimizza il problema.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09