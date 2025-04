Lazzate

Lazzate – Un saluto all’insegna dello sport e dell’amicizia, quello che il sindaco di Lazzate Andrea Monti ha voluto rivolgere a Marco Riva, confermato alla guida del Comitato Regionale Lombardia del Coni per il secondo mandato consecutivo.

“Ieri mattina ho salutato con piacere l’amico Marco Riva – ha dichiarato il primo cittadino – eletto oggi presidente del Coni per quanto riguarda il Comitato regionale Lombardia per il secondo mandato! W lo sport”, ha scritto Monti in una breve nota.

Marco Riva, originario di Lecco, è una figura molto conosciuta nel mondo sportivo lombardo. La sua rielezione rappresenta un segnale di continuità per il movimento sportivo regionale, che in questi anni ha affrontato sfide importanti, dalle difficoltà legate alla pandemia alla preparazione per i grandi eventi sportivi attesi nei prossimi anni.

(foto: Marco Riva con Andrea Monti)

