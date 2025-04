Città

SARONNO – “Un esempio europeo di rigenerazione urbana”: così l’onorevole Pierfrancesco Maran ha definito l’ex area Isotta Fraschini, venerdì durante una visita a Saronno accanto alla candidata sindaco del Partito Democratico, Ilaria Pagani. Maran, parlamentare Pd ed ex assessore milanese all’urbanistica, ha camminato tra i capannoni dismessi sottolineando le potenzialità di un recupero che potrebbe fare scuola, anche fuori dai confini cittadini.

“Questa era una fabbrica importantissima del Novecento – ha ricordato – oggi può diventare un luogo che risponde ai bisogni del nuovo millennio: lavoro, ricerca, verde, case accessibili”. Per Maran, la sfida è ambiziosa ma concreta, perché “siamo già molto avanti sulla bonifica, che è sempre la parte più complessa quando si parla di aree dismesse”.

Il futuro dell’ex Isotta, secondo l’onorevole, può intrecciarsi con quello di tutta l’area metropolitana: “Saronno è all’interno della Grande Milano e questa zona può diventare una polarità urbana, una risorsa per tutta la Lombardia”.

Il progetto, ha precisato, dovrà essere costruito insieme ai cittadini e all’amministrazione comunale, ma le premesse ci sono tutte: “Serve una visione che guardi lontano. Se un tempo servivano fabbriche, oggi servono luoghi vivi e multifunzionali, in grado di rispondere alle sfide della nostra epoca. l’Isotta può essere un modello”.

