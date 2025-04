Cronaca

UBOLDO / ORIGGIO – Due incidenti stradali si sono verificati ieri mattina, sabato 12 aprile, a poca distanza l’uno dall’altro, nei comuni di Origgio e Uboldo. Il primo episodio è avvenuto a Uboldo, poco dopo le 7, in via Iv Novembre. Due auto si sono scontrate e una donna di 66 anni è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta un’ambulanza in codice giallo. Dopo le prime cure, la 66enne è stata trasportata all’ospedale di Castellanza.

Poco più tardi, intorno alle 10.30, un altro incidente si è verificato in via per Lainate a Origgio, dove due auto si sono scontrate. Coinvolti due uomini di 53 e 71 anni. In questo caso l’intervento dei soccorsi, in codice verde, non ha comportato il trasporto in ospedale. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Origgio.

Entrambi gli interventi sono stati coordinati dalla centrale operativa Areu.

13042025