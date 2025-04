SARONNO – Un’officina di idee, un programma in costruzione e un invito aperto a chi vuole contribuire al futuro della città: parte da qui la candidatura a sindaco di Ilaria Pagani, sostenuta da Pd, Insieme per crescere e Tu@Saronno.

“Come in tutte le officine, ognuno cura un aspetto e porta il proprio contributo. Il lavoro di idee è alla pari”, ha spiegato Pagani, illustrando lo spirito partecipativo che anima il progetto nella sua conferenza stampa di presentazione di sabato 12 aprile. Il programma, ha aggiunto, “lo stiamo costruendo giorno per giorno e i tavoli sono aperti a quante e quanti desiderano candidarsi per dare il proprio contributo”.

Pagani ha presentato la propria visione per Saronno parlando di un cammino condiviso: “Da oggi cominciamo a scrivere una pagina nuova di Saronno. Insieme. Perché insieme può crescere e svilupparsi Saronno. Perché insieme si affrontano le sfide e si guarda al futuro. Perché insieme nessuno resta indietro. Perché insieme la città diventa un autentico bene comune. E perché l’insieme, il tutti insieme, fa la forza”.

Il percorso non è ancora definito nei dettagli, ma è già in cammino: “Lo stiamo costruendo passo dopo passo, con l’Officina delle idee. Da oggi siamo qui per scrivere una nuova pagina di Saronno“, ha concluso la candidata.