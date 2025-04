Calcio

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

si salva nel finale a, grazie a una doppietta di, a segnoper i padroni di casa. Pareggia anche il, che strappa un pareggio in rimonta sul campo delcontro un combattivocomplica la corsa al secondo posto. A guadagnarne è l’, che piega 2-1 l’grazie alla doppietta di. Colpo esterno dell’, che cala il tris sull’con, consolidando il proprio quinto posto. Ilstravince 3-0 contro il, mentre infinisce 1-1:apre,pareggia al 47′ st. Pari anche tra, con un autogol ospite edecisivo nel recupero per l’1-1 finale.Reti: 21′ st Gazzardi (A), 47′ st Scigliano (C)Reti: 7′ pt Faraone (O), 9′, 15′ st Frontini (U)Reti: Montani, Murchio, BianchiReti: 18′ pt Iozzino (L), 8′ st Rovedatti (B), 47′ st Iercara (L)Reti: Frau, Parisi, CotugnoReti: 16′ pt Tornabene (C), 27′ st Arienti (C), 29′ st Ghizzi (M), 40′ st Petruzzellis (M)Reti: Martegani (V), Salatino (V), Cavaliere (B), Cavaliere (B)Reti: 14′ st Autogoal (C), 47′ st Peresotti (V),Baranzatese 73, Morazzone 59, Besnatese 57, Universal Solaro 52, Aurora Cantalupo 46, Accademia BMV 43, Canegrate 39, Luino 35, Ceriano Laghetto 34, Gavirate 33, Cob 91 33, Verbano 32, Castanese 32, Olimpia Tresiana 25, Valle Olona 23, Academy Uboldo 17