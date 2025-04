Cronaca

SARONNO – Fiamme e fumo dalle bocche di lupo in piazza Libertà, accanto ai gazebo dell’iniziativa del Lions Club per la prevenzione in piazza.

Poco dopo le 9,30, i volontari impegnati sotto il gazebo hanno visto del fumo uscire dalle bocche di lupo davanti ai grandi magazzini.

Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze, che ha fatto accorrere i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. In pochi minuti, con una buona dose d’acqua, hanno domato le fiamme.

Un po’ di curiosità tra i passanti e un intenso odore di fumo hanno accompagnato il rapido intervento dei vigili del fuoco, che si sono complimentati con i volontari per la prontezza nella segnalazione determinate per una rapida risoluzione dell’incendio.

Difficile chiarire le cause dell’incendio, anche se l’ipotesi è che tutto sia partito da una sigaretta buttata su carta e cartoni.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)

—

