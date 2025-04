Città

SARONNO – Lo scorso venerdì 4 aprile, lo spazio giovani BeNet2 ha preso vita con un’energia tutta giovanile, grazie all’aperitivo in musica che ha attirato numerosi ragazzi curiosi di scoprire questo nuovo punto di riferimento per il tempo libero. Inaugurato solo pochi mesi fa in via Benetti 2, il centro ha già iniziato a farsi conoscere come luogo dinamico e accogliente.

La serata, coordinata dallo sportello InformaGiovani e dai giovani che già frequentano e animano il BeNet2, è stata un’occasione perfetta per rompere il ghiaccio, conoscersi e dare uno sguardo alle mille possibilità offerte dallo spazio. A rendere il tutto ancora più coinvolgente, la presenza dello Ial Saronno, che ha curato l’allestimento dell’aperitivo e il djset che ha accompagnato la serata tra musica e convivialità.

Ma il BeNet2 non è solo un luogo per eventi: da questa settimana, lo spazio è aperto ogni martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, offrendo ai ragazzi un ambiente dove esprimersi liberamente, studiare, rilassarsi o semplicemente condividere passioni.

Chi entra al BeNet2 può trovare un’offerta variegata pensata per stimolare creatività, socialità e crescita personale. Tra gli spazi a disposizione: una sala registrazione per chi sogna di trasformare un’idea musicale in un vero progetto sonoro; un’aula studio con Wi-Fi e postazioni attrezzate, ideale sia per concentrarsi che per godersi un buon libro in tranquillità; una sala gaming, dove divertirsi con giochi da tavolo, console e tornei tra amici; eventi e workshop che spaziano da laboratori creativi a incontri con esperti, fino a dibattiti e serate a tema; un angolo relax, con divanetti, caffè e magari una chitarra sempre pronta per una jam session improvvisata.

Inoltre, lo spazio può essere prenotato da chi desidera organizzare un evento, offrendo una piattaforma aperta alle iniziative dei giovani del territorio.

(foto d’archivio)

