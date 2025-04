Calcio

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

conferma il primato battendo2-1 grazie alle reti di, mentre alle spalle risponde con forza, che travolge6-0 con sei marcatori diversi. Successo prezioso anche per, che rimonta sul campo della: decisivodopo un autogol. Crolla invece, superata 3-1 da un brillante. Nel match salvezza, impresa dell’, che batte 4-2 ilcon una prestazione trascinata da, mentre in coda pareggi a reti bianche tra. Parità tra, conche salva i suoi nel finale. Successo esterno per la lanciatissima, che espugna2-1 con, con cinque squadre in soli sette punti e una sola giornata al termine.Reti: 3′ pt Pelamatti (A), 41′ pt Donnemma (F), 9′ st Cavagna (A), 16′ st Coulibaly (A), 32′ st Vavassori (A), 43′ st Mandelli (F)Reti: 28′ pt Bolis, 45′ pt Gningue, 8′ st Ferrante, 13′ st Goffi, 15′ st Carannante, 24′ st IsellaReti: 14′ st De Cerchio (Cv), 41′ st Colombo (Ca)Reti: 17′ pt Sartorelli (C), 30′ pt Autogoal (F), 2′ st Cattaneo (C), 38′ st Capone (C)Reti: 38′ pt Busto (N), 30′ st Autogoal (P), 32′ st Spaviero (P)Reti: 37′ pt Baraye (O), 46′ pt Guarneri (O), 19′ st Putzolu (P)Reti: 15′ pt Bertoli (Va), 26′ pt Rosa (Va), 22′ st FaniniOspitaletto 70, Casatese Merate 65, Pro Palazzolo 65, Folgore Caratese 64, Varesina 63, Desenzano 60, ChievoVerona 51, Pro Sesto 46, Club Milano 45, Sant’Angelo 45, Breno 44, Crema 42, Vigasio 41, Nuova Sondrio 41, Sangiuliano City 40, Castellanzese 37, Magenta 32, Ciliverghe 30, Fanfulla 30, Arconatese 28