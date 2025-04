Politica

SARONNO – Oltre al gazebo in piazza Libertà, anche corso Italia si colora di viola. In uno degli angoli più centrali della città è infatti comparso un nuovo punto elettorale legato alla candidatura di Novella Ciceroni.

La vetrina, che un tempo ospitava uno storico negozio di abbigliamento, è stata temporaneamente allestita con i roll up dei tre gruppi civici che sostengono Ciceroni: Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno Sicura. Una presenza visibile che non è passata inosservata a chi questa settimana ha passeggiato in centro o ha scelto Saronno per lo shopping.

Alcuni residenti raccontano di aver notato i primi interventi di sistemazione da parte degli attivisti e, nei giorni scorsi, anche qualche riunione riservata agli iscritti. Per il momento, però, non è ancora stata annunciata una data ufficiale per l’apertura al pubblico del punto elettorale.

C’è grande curiosità per scoprire come sarà utilizzato il punto elettorale dalla coalizione che oltre ad essere la prima a lanciare la campagna è sicuramente una delle più vivaci e dinamiche.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09