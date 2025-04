iltra2

TRADATE / MOZZATE – E’ ora in libreria “Un’altra me”, il secondo libro della trilogia di Beatrice Pascal, la giornalista tradatese nata dalla penna di Lidia Laudani. Conosciuta a Tradate, dove ha vissuto, e residente ora a Mozzate, la scrittrice trentottenne torna in libreria dopo due anni con il secondo libro della trilogia nata durante la pandemia.

Beatrice Pascal, nata come alter ego della sua autrice, cammina ora sui propri passi: è un personaggio “vivo”, reale, tanto reale che, come racconta Laudani, spesso le capita di essere chiamata con lo stesso nome della sua protagonista. “Spesso dico che se io sono la boccetta di profumo, Beatrice Pascal è un’essenza; siamo la stessa entità in due forme diverse – spiega l’autrice – Beatrice cammina ora da sola su quei tacchi altissimi.”

Tacchi che, in realtà, hanno un importante ruolo simbolico nella storia: “Nella copertina del primo libro si vedevano le scarpe in primo piano, ora quelle scarpe sono state abbandonate: ho scelto questa immagine molto forte per mostrare il cambiamento della protagonista. Ora è sicura di sé, non più in bilico, cammina scalza perché scalzi si va più veloci. Così Beatrice rinasce, non si ferma e si rialza sempre”, continua.

E proprio quando Beatrice sembra star rincominciando a vivere, un evento sconvolge la sua quotidianità: “Nel primo libro il lettore si sente vicino alla protagonista, qui c’è una dimensione di disconnessione dalla realtà. E’ un romanzo psicologico, con la caratteristica punta di giallo e noir che ha caratterizzato anche il precedente capitolo”.

Non mancano, inoltre, tematiche intense, attuali: dalla perdita del lavoro all’omofobia, ma soprattutto i pericoli della rete e di internet. Tematiche che hanno portato “Un’altra vita” e “Un’altra me” anche nelle scuole superiori: “Ho visto negli studenti un’attenzione incredibile nei confronti del mio libro. Le tematiche sono molto pesanti, mi rendo conto che, per i ragazzi, alcune sequenze potrebbero essere difficili da affrontare, ma ho notato che la scrittura giovane parla loro direttamente, permettendo di apprezzare e comprendere al meglio i messaggi che voglio comunicare.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09